Россияне сдали в банки мелочь на 245 млн рублей в ходе акции «Монетная неделя»

В России прошла акция «Монетная неделя», жители страны сдали мелочь, обменяв её в банках на банкноты или зачислив на свой счёт. Всего собрано монетами 245 миллионов рублей, что стало рекордным значением с момента первой такой акции в 2023 году. Об этом сообщает Центробанк РФ.

«Всего в ходе пяти акций жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Вес сданной мелочи — свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдаёт банкам в течение года», — уточнили в регуляторе.

Ранее сообщалось, что Банк России 28 октября выпустил в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом десять тысяч рублей. Монета отчеканена из золота 999 пробы и имеет вес один килограмм при диаметре сто миллиметров.