Бывший президент Украины Леонид Кучма оценил риск начала третьей мировой войны

Начало Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине маловероятно благодаря ядерному сдерживанию. Об этом в интервью «Би-би-си» (BBC) заявил бывший президент Незалежной Леонид Кучма.

«Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик — знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-то закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнётся», — считает политик.

При этом, по его словам, осень 2025 года для Украины ассоциируется со словами «надежда» и «тревога», а зима может оказаться «очень тяжёлой». Политик выразил надежду, что конфликт движется к концу.

А экс-премьер России Сергей Степашин ранее высказал мнение, что Третья мировая война уже началась. Человечество достигло самой опасной черты за последние десятилетия, считает он. Текущее противостояние выходит за рамки конфликта на Украине, представляя собой глобальную идеологическую схватку, от исхода которой зависит будущее многополярного мира.