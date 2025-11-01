Наследникам дипломата царской России спустя 17 лет судов передали виллу на Босфоре

Стамбульский суд вынес решение в пользу потомков русского дипломата царской России Николая Исвечина, который купил исторический особняк в престижном районе на Босфоре в 1868 году. После 17-летнего судебного разбирательства, в котором участвовали Казначейство Турции, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата, суд отклонил претензии турецких ведомств и российской стороны и вынес решение в пользу наследников Исвечина.

Как сообщает газета Sabah, Исвечин приобрёл здание и около 10 гектаров земли у французской семьи. Особняк ранее использовался как представительское здание российской дипмиссии. Проблема с правами на собственность возникла после революции 1917 года, когда статус объекта стал неопределённым. Несмотря на последующую аренду российской стороной, прямое оформление на РФ не произошло. Кадастровая оценка 1950 года зафиксировала собственником Исвечина. Впоследствии выяснилось, что у него есть потомки, проживающие во Франции.

По данным на 2022 год, наследниками особняка являются трое потомков приёмного сына Дидье Леконт Исвечина, который умер в 2005 году. Николай Исвечин, родившийся в 1815 году в России и умерший в Турции в 1903 году, приобрёл это имение, которое теперь оценивается в $1,5 млрд.

