Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 12:01

В Турции свернули активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца

Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim

Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim

Активные поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор 24 августа, прекращены, однако расследование продолжается. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

«В настоящее время активная фаза поисково-спасательной операции прекращена, однако следствие по делу еще продолжается, так как каких-либо существенных улик, подтверждающих факт гибели Н. А. Свечникова, пока не найдено», — уточнили в диппредставительстве.

Родственники пловца ранее объявили вознаграждение в 1 млн рублей за любую информацию о его возможном местонахождении. Генконсульство подчёркивает, что держит дело на контроле и взаимодействует с турецкими компетентными органами.

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова опровергла версию о его «бегстве» от СВО
Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова опровергла версию о его «бегстве» от СВО

Мать пропавшего пловца Галина Свечникова считает, что сын мог потерять память или находится в бессознательном состоянии. Семья предполагает, что Николая унесло течением, но он остался в живых. Возможно, кто-то помогает ему.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar