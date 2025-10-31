В Турции свернули активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца

Активные поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор 24 августа, прекращены, однако расследование продолжается. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

«В настоящее время активная фаза поисково-спасательной операции прекращена, однако следствие по делу еще продолжается, так как каких-либо существенных улик, подтверждающих факт гибели Н. А. Свечникова, пока не найдено», — уточнили в диппредставительстве.

Родственники пловца ранее объявили вознаграждение в 1 млн рублей за любую информацию о его возможном местонахождении. Генконсульство подчёркивает, что держит дело на контроле и взаимодействует с турецкими компетентными органами.

Мать пропавшего пловца Галина Свечникова считает, что сын мог потерять память или находится в бессознательном состоянии. Семья предполагает, что Николая унесло течением, но он остался в живых. Возможно, кто-то помогает ему.