1 ноября, 12:04

Дроны ВСУ пытались атаковать три российских региона за 4 часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили три дрона ВСУ самолётного типа за четыре часа – с 09:00 до 14:00 по Москве. В течение этого времени украинская армия попыталась атаковать сразу три российских региона, сообщает Минобороны России.

«С 09:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолётного типа: по одному – над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым», — сказано в публикации.

ВСУ при отступлении из Красногорского раскидывали мины в виде хоккейных шайб
Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшую ночь над Воронежской областью были уничтожены 12 беспилотников Вооружённых сил Украины. К счастью, из жителей никто не пострадал.

