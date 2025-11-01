Дроны ВСУ пытались атаковать три российских региона за 4 часа

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили три дрона ВСУ самолётного типа за четыре часа – с 09:00 до 14:00 по Москве. В течение этого времени украинская армия попыталась атаковать сразу три российских региона, сообщает Минобороны России.

«С 09:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолётного типа: по одному – над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшую ночь над Воронежской областью были уничтожены 12 беспилотников Вооружённых сил Украины. К счастью, из жителей никто не пострадал.