Новоиспечённая бабушка Жасмин раскрыла, что невестка уезжала рожать из отделения полиции

Певица Жасмин впервые стала бабушкой, у её сына Михаила и его жены Евы родился ребёнок. Артистка рассказала, что роды у её невестки начались неожиданно: накануне они находились в отделении полиции для оформления документов, когда женщина почувствовала начало схваток.

Звезда всю ночь поддерживала связь с сыном и врачами, а утром получила сообщение о рождении внука. По её словам, Михаил волновался сильнее всех, хотя изначально хотел присутствовать на родах. Малыш появился на свет с весом 3750 граммов и ростом 55 сантиметров.

Певица посетила роддом в тот же день, привезла цветы и воздушные шары и даже самостоятельно сменила подгузник внуку. Она подчеркнула, что вся семья активно поддерживала Еву во время беременности и радуется благополучному рождению ребёнка.

«Признаюсь, при взгляде на малыша, я испытала лёгкую щемящую грусть: невыносимо жалко, что мой папа не дожил до этого счастливого момента. В честь рождения правнука он бы на радостях уже танцевал лезгинку прямо на улицах Москвы», — цитирует Жасмин сайт MK.ru.

Напомним, ранее Жасмин сообщила со сцены, что стала бабушкой. Звезда поделилась радостью после своего выступления на «Золотом Граммофоне». Певица рассказала, что у неё родился внук.