Бывшая жена Эдуарда Лимонова рассказала о борьбе с зятем за возможность общаться с внуками

Бывшая супруга писателя Эдуарда Лимонова, актриса Екатерина Волкова в интервью Леди Mail рассказала о конфликте с мужем своей старшей дочери Валерии, который лишал её возможности видеться с внуками. Однако, по словам звезды, недавний видеозвонок с наследницей и общение с внуками может положить конец семейному противостоянию.

Волкова признала, что сама могла быть резкой в общении с зятем, охарактеризовав его как строгого человека, а себя — как «взрывную даму». Она подчеркнула, что всегда не ладила с мужем дочери, однако сейчас настроена на мир.

«Что за тёща, как говорится, которая не ругалась с зятем? Но мне надоело воевать, хочу жить мирно и общаться с внуками без ограничений», — заявила артистка.

Что касается личной жизни, то она подтвердила наличие близкого человека, чья поддержка помогает Волковой чувствовать себя женщиной. При этом она отказалась раскрывать детали, пояснив, что боится «спугнуть счастье». Актриса с благодарностью отметила, что пока занята на работе, её спутник контролирует ход строительства дома.

Напомним, у Волковой трое детей. Старшая дочь Валерия от первого брака воспитывает двоих малышей. Два других чада — Богдан и Александра — наследники Лимонова. В ноябре минувшего года юноше стукнуло 18 лет. Актриса планировала отправить сына служить Родине.