Регион
1 ноября, 11:44

Продюсер хэллоуинского фестиваля «Некрокомиккон» задержан, ему грозит депортация

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KlavdiyaV

В Санкт-Петербурге полиция задержала продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова, гражданина Казахстана. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

На Самсонова составлен протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в РФ. В случае признания вины судом предусмотрен штраф от 5 до 7 тыс. рублей с возможным административным выдворением за пределы страны или без такового.

Фестиваль «Некрокомиккон» планировался на 1–2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади: в программе — косплей-конкурс, квесты, рок-концерт и другие активности. Накануне вечером полиция и Росгвардия перекрыли площадку во время монтажа сцены, из-за чего подготовка была остановлена.

Согласно открытым данным, мероприятие проводится в Петербурге с 2016 года, до 2023 года — под названием «Старкон Хеллоуин».

Гладиаторы и порнозвезда 80-х: Российские звёзды удивили нарядами на Хэллоуин
Ранее в Госдуме предложили заменить Хэллоуин традиционным фестивалем урожая. Депутаты считают, что на этот праздник ученики будут приносить в школы собственные заготовки, закрутки, тыквы и соленья.

