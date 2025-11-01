Журналистам запретили посещать «комнату 140» на верхнем этаже Белого дома

Белый дом запретил журналистам подниматься на верхний этаж западного крыла, где находится «комната 140» — офис пресс-службы администрации президента США Дональда Трампа. Решение объясняется необходимостью защитить конфиденциальные данные. Об этом говорится в распространённом меморандуме.

«В целях защиты (конфиденциальных — прим. Life.ru) материалов и обеспечения координации между сотрудниками Совета национальной безопасности и отдела коммуникаций Белого дома представителям прессы больше не разрешается доступ в комнату 140 без предварительного разрешения, полученного в форме предварительной записи у уполномоченного сотрудника Белого дома», — сказано в тексте.

Также поясняется, что из-за произошедших «структурных изменений» в совбезе Белого дома отдел пресс-службы теперь будет отвечать за все коммуникации. Среди новых обязанностей даже называются вопросы национальной безопасности.

Ранее официальный представитель администрации президента США Каролин Левитт нахамила журналисту, отвечая на его вопрос о том, кто выбрал Будапешт в качестве места проведения предстоящих переговоров американского лидера Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. «Твоя мама», — сказала Левитт.