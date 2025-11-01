Пермь станет третьим городом России по количеству автобусов-гармошек

В Перми продолжается масштабное обновление парка общественного транспорта. На линию уже вышли более 90 автобусов особо большого класса. К концу года их количество достигнет 109 единиц. Как сообщили РИА «ФедералПресс» в городском департаменте транспорта, это сделает столицу Прикамья городом с крупнейшим парком «гармошек» среди всех регионов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

В мэрии пояснили, что переход на автобусы повышенной вместимости является ответом на кадровый дефицит и экономические изменения. Тенденция включает не только внедрение удлинённых моделей, но и переход с малого на средний класс транспорта, что позволяет одному водителю обслуживать больше пассажиров за смену.

По данным администрации, обновление парка уже привело к увеличению провозной способности на 15% при одновременном сокращении дефицита водителей. Новые автобусы распределяются с учётом пассажиропотока, они не просто компенсируют выбывающий транспорт, но и усиливают маршруты, где это необходимо. В настоящее время «гармошки» работают на маршрутах №№1, 14, 27, 50 и 53, а до конца года к ним добавится маршрут №15.

