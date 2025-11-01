В России распродают национализированные активы украинской «Конти» на 4,78 млрд

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом начало процесс продажи пакета активов, ранее принадлежавших украинской корпорации «Конти». Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на официальном портале государственной информационной системы «Торги».

Согласно данным ресурса, стартовая стоимость лота составляет более 4,78 миллиарда рублей. В перечень выставленных на аукцион активов входят курское кондитерское предприятие «Конти-Рус», а также 100% долей в уставном капитале компаний «Кэндимакс», «Мерлетто капитал» и «Мерлетто». Приём заявок от потенциальных покупателей продлится до 25 ноября, а сами торги запланированы на 28 ноября 2025 года.

Также Росимущество выставило на торги активы, ранее принадлежащие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому*. Речь идёт о двух компаниях в Адыгее.

