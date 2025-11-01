Активы украинского олигарха Коломойского* на ₽4 млрд выставили на торги в России

Росимущество выставило на торги активы, ранее принадлежащие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому*. Речь идёт о компаниях ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», расположенных в Адыгее. Суд постановил обратить эти активы в доход России в 2024 году.

Аукцион объявлен на 100% доли в уставных капиталах обеих компаний. Начальная цена лота составляет 3,97 млрд рублей, с шагом аукциона в 198 млн рублей. Сбор заявок завершится 25 ноября.

Компания «Южгазэнерджи» имеет право на использование недр Кошехабльского газоконденсатного месторождения для разведки и добычи углеводородного сырья. В 2024 году чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом, составив 443 млн рублей. Выручка компании снизилась на 5%, до 1,45 млрд рублей. По данным отчёта, в первом квартале 2025 года чистая прибыль выросла в 6 раз.

Компания «Кейтеринг-Юг» также продемонстрировала рост: её чистая прибыль в 2024 году увеличилась на 2%, до 4,1 млн рублей, а выручка выросла на 10%, составив 36,8 млн рублей.

Эксперт Илья Жарский, управляющий партнёр Veta, отметил, что несмотря на привлекательность активов, продажа может столкнуться с трудностями из-за истории с изъятием.

«Если бы актив не был обременен историей изъятия, он ушёл бы с торгов быстро, с минимальным дисконтом. Но теперь, по его мнению, дисконт составит как минимум 25%, а реализация займет 3-6 месяцев», — пояснил эксперт РБК.

Жарский также отметил, что хотя решение суда об изъятии актива в России кажется обоснованным, есть вероятность, что структуры, близкие к Коломойскому*, попытаются признать сделку недействительной в зарубежных судах. Это может создать проблемы для нового собственника, включая возможные взыскания через арест счетов и активов за рубежом.

Сейчас олигарх находится на Украине под следствием. В сентябре 2023 года СБУ предъявила Коломойскому* обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. После суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде ареста. Также против бизнесмена на Украине возбуждено уголовное дело об организации заказного убийства.