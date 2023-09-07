Игорю Коломойскому предъявили новое обвинение — присвоение $249 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) считает, что бизнесмен Игорь Коломойский присвоил себе денежные средства "Приватбанка" в размере более чем 9,2 миллиарда гривен (249 миллионов долларов). Об этом сообщили в ведомстве.

"7 сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры предъявили обвинение бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "Приватбанк" и пяти членам организованной им группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен", — говорится в тексте.

Напрямую имя "конечного бенефициара" не называется. Однако упоминается, что обвиняемый был главой Днепропетровской областной госадминистрации в январе – марте 2015 года. Тогда в этой должности работал Коломойский, который также был акционером "Приватбанка". По мнению НАБУ, он решил увеличить свою долю в уставном капитале банка, а также пустить средства на свою офшорную фирму.

"Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", — отметили в бюро.