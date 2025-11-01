Россия и США
1 ноября, 12:30

Российского теннисиста Мокрова дисквалифицировали на 4 года за допинг

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mokrovalex

Российский теннисист Алексей Мокров дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на своём сайте.

Спортсмен был отстранён от соревнований в конце апреля 2025 года из-за положительной пробы, взятой в ноябре прошлого года на турнире в Шарм-эш-Шейхе. В его пробе обнаружили метаболит нандролона, но в концентрации ниже минимально допустимой.

Однако дополнительный тест в монреальской лаборатории показал, что 19-NA имеет внешнее происхождение, что привело к обвинению Мокрова в употреблении нандролона.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший чемпион UFC Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Он трижды пропустил процедуру допинг-контроля в 2024 году (13 июня, 19 и 20 сентября). Срок отстранения отсчитывается с 20 сентября 2024 года и завершится 20 марта 2026 года, то есть ирландец сможет выступить на турнире в Белом доме, запланированном на 14 июня 2026 года. Стандартная дисквалификация в 24 месяца была сокращена из-за сотрудничества Конора с расследованием и признания им ответственности.

