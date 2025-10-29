Россия и США
Регион
29 октября, 03:47

Рублёв вышел в третий круг парижского ATP Masters, обыграв Тьена

Андрей Рублёв. Обложка © X / ROLEX PARIS MASTERS

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над американским спортсменом Лёрнером Тьеном во втором круге турнира ATP Rolex Paris Masters.

Рублёв вышел в третий круг парижского ATP Masters. Видео © X / Tennis TV

Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу Рублёва, посеянного под 12-м номером. Тьен же выступал без посева. В третьем круге россиянин столкнётся с Беном Шелтоном из США, который занимает 5-е место в посеве.

Медведев вернул себе звание первой ракетки России спустя три месяца
Медведев вернул себе звание первой ракетки России спустя три месяца

Ранее в первом круге турнира ATP Rolex Paris Masters россиянин Карен Хачанов одержал уверенную победу над американцем Итаном Куинном. Матч завершился со счётом 6:1, 6:1. Россиянин идёт под десятым номером посева.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Андрей Рублёв
  • Франция
  • Спорт
