Рублёв вышел в третий круг парижского ATP Masters, обыграв Тьена
Андрей Рублёв. Обложка © X / ROLEX PARIS MASTERS
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над американским спортсменом Лёрнером Тьеном во втором круге турнира ATP Rolex Paris Masters.
Рублёв вышел в третий круг парижского ATP Masters. Видео © X / Tennis TV
Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу Рублёва, посеянного под 12-м номером. Тьен же выступал без посева. В третьем круге россиянин столкнётся с Беном Шелтоном из США, который занимает 5-е место в посеве.
Ранее в первом круге турнира ATP Rolex Paris Masters россиянин Карен Хачанов одержал уверенную победу над американцем Итаном Куинном. Матч завершился со счётом 6:1, 6:1. Россиянин идёт под десятым номером посева.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.