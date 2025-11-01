Российские школьники завоевали 3 золота на олимпиаде по химии в Казахстане

Все три участника российской сборной завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по химии имени К. Сатпаева в Казахстане. Об этом сообщили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Это действительно выдающийся результат и повод для гордости!» — отметил Чернышенко.

В состав команды вошли победители всероссийской олимпиады школьников Пётр Воронченок, Михаил Панин и Игорь Устинов из московских школ, причём последний также удостоен гран-при соревнований. Кравцов подчеркнул, что успех учащихся демонстрирует высокий уровень российского образования и способствует росту интереса к естественно-научным дисциплинам.

Ранее российская сборная добилась выдающегося результата на первой Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде, завоевав шесть медалей и заняв первое место по количеству и достоинству наград. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили школьников с этим достижением, подчеркнув его значимость для отечественного образования.