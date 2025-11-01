Спецпред доложил Путину о манипуляции Запада экоповесткой для давления на страны

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, чтобы обсудить международное регулирование использования водных ресурсов. Чиновник доложил главе государства, что необходимо разрабатывать и продвигать национальные экопрограммы, учитывая интересы России.

«Начать можно было бы как раз с трансграничных рек и тех водотоков, которыми мы пользуемся совместно. Это и наши большие озёра, и моря, реки, которые сейчас, я считаю, нуждаются в проведении большой ревизии, чтобы мы могли в итоге в самом начале заложить параметры экологического стока рек, а дальше мы должны на своих партнёров воздействовать, чтобы у нас был общий правильный мониторинг», — отметил Эдельгериев.

Он добавил что, в ближайшее время наверху повестки также останутся вопросы шельфа, трансграничного регулирования внутренних водотоков и межгосударственных рек, которые протекают через несколько стран. По мнению Эдельгериева, если Россия не создаст свои механизмы, то по примеру климатической повестки придётся принимать западные, разработанные без нас и не учитывающие наши интересы. По его словам, сейчас Запада пытается исключить нашу страну из тематики мировых водных ресурсов и использует экологию как политический рычаг давления.

«Проблема водных ресурсов становится всё более и более острой и для нас — у нас, слава богу, всё нормально, но для окружения нашего, для стран СНГ очень острый вопрос. У нас есть здесь определённые конкурентные преимущества, и мы должны их эффективно использовать», — согласился Путин.

