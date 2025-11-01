Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 13:08

Ушлая россиянка в парике развела салон по аренде машин в США, продав их авто за 3 млн рублей

INFINITI QX80: R-Spec. Обложка © INFINITI

INFINITI QX80: R-Spec. Обложка © INFINITI

Россиянка, арендовав в США престижный INFINITI QX80: R-Spec, умудрилась продать его за 3 миллиона рублей, хотя рыночная стоимость автомобиля значительно выше – более 10 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка по имени Юлия, получив машину от прокатчиков, регулярно вносила платежи за аренду, страховку и депозит. Единственной странностью, замеченной сотрудниками салона, был её привычный парик. В конце сентября Юлия продлила договор аренды ещё на месяц.

Россиянка арендовала в США INFINITI и продала его за три миллиона рублей. Фото © SHOT

Россиянка арендовала в США INFINITI и продала его за три миллиона рублей. Фото © SHOT

Однако вскоре из полиции в автосалон поступило уведомление об изъятии Infiniti в качестве вещественного доказательства. Выяснилось, что в октябре Юлия попыталась реализовать арендованный автомобиль. Первоначальная цена в 10 миллионов рублей не привлекла покупателей, после чего она снизила её до 3,2 миллиона и сделка состоялась. В дальнейшем было установлено, что Юлия пользовалась поддельными водительскими правами как при заключении договора аренды, так и при продаже машины.

Москвичи продали квартиры ради открытия наркофермы в Таиланде, но в итоге снаркоманились сами
Москвичи продали квартиры ради открытия наркофермы в Таиланде, но в итоге снаркоманились сами

Ранее стало известно, что в Москве беременная женщина на протяжении года не могла заселиться в приобретённую квартиру из-за бывшей владелицы, которая отказалась её покидать. Ситуация разрешилась только после судебного решения о выселении. В настоящее время бывшая собственница квартиры оспаривает законность сделки купли-продажи.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar