Ушлая россиянка в парике развела салон по аренде машин в США, продав их авто за 3 млн рублей

Россиянка, арендовав в США престижный INFINITI QX80: R-Spec, умудрилась продать его за 3 миллиона рублей, хотя рыночная стоимость автомобиля значительно выше – более 10 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка по имени Юлия, получив машину от прокатчиков, регулярно вносила платежи за аренду, страховку и депозит. Единственной странностью, замеченной сотрудниками салона, был её привычный парик. В конце сентября Юлия продлила договор аренды ещё на месяц.

Россиянка арендовала в США INFINITI и продала его за три миллиона рублей. Фото © SHOT

Однако вскоре из полиции в автосалон поступило уведомление об изъятии Infiniti в качестве вещественного доказательства. Выяснилось, что в октябре Юлия попыталась реализовать арендованный автомобиль. Первоначальная цена в 10 миллионов рублей не привлекла покупателей, после чего она снизила её до 3,2 миллиона и сделка состоялась. В дальнейшем было установлено, что Юлия пользовалась поддельными водительскими правами как при заключении договора аренды, так и при продаже машины.

