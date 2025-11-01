Интерпол по запросу Литвы задержал в России похитителя 1 млн евро

В Санкт-Петербурге задержали 66-летнего жителя одной из стран Балтии, находившегося в международном розыске за присвоение более миллиона евро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Задержание произошло 31 октября у дома на улице Красного Текстильщика. По данным следствия, задержанный в период с 2014 по 2019 год, будучи директором и акционером иностранной фирмы, вывел со счетов компании 1 056 175 евро, когда началась процедура банкротства.

Задержанный доставлен в полицию для передачи инициатору розыска. Источник РИА «Новости» в оперативных службах уточнил, что речь идёт о бывшем гендиректоре компании Overseas Baltic, имеющем статус негражданина Латвии и объявленном в розыск правоохранительные органы Литвой. Официальными подтверждениями этой информации агентство не располагает.

