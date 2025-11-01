Россия и США
1 ноября, 12:50

Интерпол по запросу Литвы задержал в России похитителя 1 млн евро

Задержанный. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге задержали 66-летнего жителя одной из стран Балтии, находившегося в международном розыске за присвоение более миллиона евро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Задержание произошло 31 октября у дома на улице Красного Текстильщика. По данным следствия, задержанный в период с 2014 по 2019 год, будучи директором и акционером иностранной фирмы, вывел со счетов компании 1 056 175 евро, когда началась процедура банкротства.

Задержанный доставлен в полицию для передачи инициатору розыска. Источник РИА «Новости» в оперативных службах уточнил, что речь идёт о бывшем гендиректоре компании Overseas Baltic, имеющем статус негражданина Латвии и объявленном в розыск правоохранительные органы Литвой. Официальными подтверждениями этой информации агентство не располагает.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали 22-летнего курьера мошенников, который забрал 2,4 миллиона рублей у 87-летней местной жительницы. Аферисты, представившись сотрудниками силового ведомства, убедили пенсионерку передать деньги для «декларирования накоплений».

