Житель Белгородской области серьёзно пострадал при атаке дронов ВСУ

Вооружённые силы Украины нанесли серию ударов по территории Белгородской области, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В селе Мощёное при атаке дрона мужчина получил множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь», — написал он.

Дроны-камикадзе атаковали также сёла Дунайка, Новостроевка-Первая и Смородино, где были повреждены несколько автомобилей и жилых домов. В Грайвороне на парковке коммерческого объекта полностью сгорел один автомобиль и был повреждён другой. В Волоконовском районе в селе Борисовка частный дом был полностью уничтожен пожаром после сброса взрывного устройства с беспилотника. Информация о последствиях всех инцидентов уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что в Тульской области силы ПВО сбили четыре украинских дрона в ночь на 1 ноября. По словам губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В Туле, в районе дома № 56 на улице Кутузова, обнаружены фрагменты сбитого беспилотника. На месте работают оперативные службы, и движение транспорта на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло временно ограничено.