Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 13:08

Житель Белгородской области серьёзно пострадал при атаке дронов ВСУ

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины нанесли серию ударов по территории Белгородской области, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В селе Мощёное при атаке дрона мужчина получил множественные осколочные ранения головы, предплечья, грудной клетки и бедра. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь»,написал он.

Дроны-камикадзе атаковали также сёла Дунайка, Новостроевка-Первая и Смородино, где были повреждены несколько автомобилей и жилых домов. В Грайвороне на парковке коммерческого объекта полностью сгорел один автомобиль и был повреждён другой. В Волоконовском районе в селе Борисовка частный дом был полностью уничтожен пожаром после сброса взрывного устройства с беспилотника. Информация о последствиях всех инцидентов уточняется.

Дроны ВСУ пытались атаковать три российских региона за 4 часа
Дроны ВСУ пытались атаковать три российских региона за 4 часа

Ранее Life.ru сообщал, что в Тульской области силы ПВО сбили четыре украинских дрона в ночь на 1 ноября. По словам губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В Туле, в районе дома № 56 на улице Кутузова, обнаружены фрагменты сбитого беспилотника. На месте работают оперативные службы, и движение транспорта на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло временно ограничено.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar