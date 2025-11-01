Премьер Канады извинился перед Трампом за рекламу с цитатой Рейгана. Но это не помогло

Премьер-министр Канады Марк Карни принёс извинения президенту США Дональду Трампу за рекламу, критикующую пошлины и использующую запись речи Рональда Рейгана. Об этом канадский политик говорил на пресс-конференции на саммите АТЭС, передаёт Reuters.

По словам Карни, он извинился перед американским лидером лично на ужине руководителей стран АТЭС. Трамп тогда заявил, что канадский премьер «был очень мил».

Однако на последующий вопрос о перспективах торгового диалога с Оттавой Трамп ответил отрицательно, несмотря на извинения Карни.

Поводом для конфликта стал ролик, запущенный 14 октября в провинции Онтарио. В нём использовали аудиофрагмент речи 40-го президента США Рональда Рейгана 1987 года о тарифах, где подчёркивается их неэффективность в долгосрочной перспективе.

Когда в Канаде начали крутить рекламу с голосом Рейгана, Трамп обвинил канадскую сторону в искажении контекста, заявив, что его предшественник «любил тарифы» в целях нацбезопасности и экономики. В ответ Вашингтон остановил торговые консультации с Канадой и объявил о дополнительном повышении пошлин на 10% сверх уже действующих.