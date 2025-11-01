Сибирячка села за поцелуй с любимым на глазах у судьи. Так она пыталась передать ему героин

В Новосибирске женщина пыталась передать подсудимому наркотики через поцелуй, но её план оказался раскрыт. О случившемся сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нарушительница осуждена на 10 лет по статье о сбыте запрещённых веществ.

«Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Суд назначил виновной 10 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в тексте.

Всё произошло в сентябре 2024 года. Женщина спрятала во рту 0,36 грамма героина и 0,67 грамма метилэфедрона, после чего приехала в здание суда, где слушалось дело её сожителя. Когда конвой завёл в зал закованного в наручники мужчину, женщина подбежала к нему, начала причитать, что очень соскучилась, и страстно поцеловала. Однако один из правоохранителей посчитал поцелуй странным, что и привело к разоблачению парочки. Наркотики были тут же изъяты.

