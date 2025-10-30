Петербуржца приговорили к 18 годам строгого режима за рассылку наркотиков по почте

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в организации масштабной рассылки наркотических веществ через почтовые отделения. Как сообщает прокуратура города, мужчина был приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 2019 году мужчина, оказавшись в долговой зависимости у наркоторговцев, действующих через онлайн-магазин, был вынужден заняться распространением запрещённых веществ. Он получал наркотики через систему тайников-закладок, после чего фасовал их в домашних условиях и тщательно маскировал в почтовых отправлениях среди обычных товаров: мыла, салфеток и других бытовых предметов.

Для сохранения анонимности преступник использовал фиктивные данные отправителей при оформлении более трёх десятков бандеролей, которые направлял адресатам в разные регионы страны. Суд квалифицировал его действия по нескольким статьям УК РФ, связанным с незаконным оборотом наркотиков, и назначил максимальное наказание в виде 18 лет заключения в исправительной колонии строгого режима, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в подпольной лаборатории в Ленобласти нашли наркотики на 400 млн рублей. Кроме того, сотрудники ФТС и ФСБ РФ смогли задержать крупную партию кокаина, ввезённую в Россию морским транспортом из Эквадора. Общий вес изъятого наркотика составил 1,5 тонны.