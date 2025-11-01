В правительстве ФРГ разгорелся спор о депортации 1 млн сирийских беженцев

В правительстве Германии обострились разногласия между ключевыми министерствами по вопросу депортации сирийских беженцев. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По словам инсайдера, Министерство внутренних дел под руководством Александера Добриндта продолжает настаивать на высылке беженцев. В то же время министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, посетивший пригороды Дамаска, выразил сомнения в возможности их возвращения из-за масштабных разрушений инфраструктуры в Сирии.

Представитель МВД ФРГ подтвердил, что с конца сентября 2025 года уже обрабатываются заявления от трудоспособных сирийских мужчин без семей, что противоречит позиции дипломатического ведомства. В Германии сейчас проживает почти 1 млн сирийцев.

Ранее сообщалось, что 66% жителей Германии выступают против предоставления гражданских пособий беженцам с Украины. Только 17% респондентов поддержали сохранение таких выплат. При этом 62% опрошенных выразили мнение, что украинские граждане призывного возраста, прибывшие в Германию после начала конфликта, должны вернуться на родину.