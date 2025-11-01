Обвиняемый по делу об ограблении в «Москве-сити» пожаловался на невыносимые условия в СИЗО

Один из фигурантов громкого дела об ограблении в «Москве-Сити» пожаловался на невыносимые условия содержания в СИЗО «Капотня». Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на слова адвоката задержанного. Следователи начали проверку по факту возможного превышения должностных полномочий.

По его словам, за время пребывания в изоляторе Хамид Ибрагимов, которого следствие считает одним из участников налёта на курьера с 127 млн рублей, сильно похудел — на 9 килограммов — и заработал проблемы с почками. Он утверждает, что из-за переполненности камер, где на десять спальных мест приходится вдвое больше заключённых, ему приходится спать на полу. Антисанитарные условия и теснота, по его словам, не позволяют нормально питаться и соблюдать гигиену. При этом фигурант пожаловался, что несмотря на ухудшение здоровья, адекватную медицинскую помощь ему не оказывают, ограничившись выдачей обезболивающего.

Накануне Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге задержан главный уральский вор в законе, известный как Гия Свердловский. Спецназ провёл рейд в его офисе в элитном ЖК «Квартал Федерация», откуда были выведены несколько человек. Георгий Акоев (настоящее имя задержанного) — племянник криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). В 2006 году он был осуждён на 11 лет за ограбление риелтора, а в тюрьме, благодаря покровительству Тимура Свердловского, был посвящён в воры в законе. На свободу Акоев вышел в 2017 году.