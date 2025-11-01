Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 13:39

Ветеран СВО объяснил, как Россия должна бороться с идеологией терроризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prazis Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prazis Images

Противодействие терроризму требует комплексного подхода, сочетающего оперативную работу спецслужб с системным воспитанием граждан, заявил участник СВО, ветеран боевых действий Александр Александров. По его словам, ключевую роль играет формирование традиционных ценностей и мировоззрения.

«Бороться с идеологией терроризма нужно системно. У нас есть комплексный план противодействия, утверждённый президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул лейтенант МВД.

Жителя Дагестана осудили на 8,5 года за финансирование терроризма
Жителя Дагестана осудили на 8,5 года за финансирование терроризма

Особое внимание необходимо уделить профилактической работе с молодёжью через культурные, образовательные и спортивные программы, а также индивидуальной работе с бывшими осуждёнными и лицами, проявлявшими радикальные взгляды. Борьба с терроризмом должна идти как на оперативном уровне, так и через вовлечение институтов культуры, образования, СМИ и общественных организаций.

«Важно объяснять, рассказывать, показывать реальные примеры. Нужно, чтобы у людей, особенно у подростков, формировалось устойчивое понимание: терроризм — это не протест и не путь к справедливости, а заблуждение и преступление против жизни», — заключил собеседник РИАМО.

На Камчатке за оправдание терроризма арестовали 18-летнего студента
На Камчатке за оправдание терроризма арестовали 18-летнего студента

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой встречи стало совершенствование мер по противодействию терроризму. В ходе совещания были рассмотрены предложения по повышению эффективности работы спецслужб и координации действий силовых структур.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • МВД РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar