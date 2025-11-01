Ветеран СВО объяснил, как Россия должна бороться с идеологией терроризма

Противодействие терроризму требует комплексного подхода, сочетающего оперативную работу спецслужб с системным воспитанием граждан, заявил участник СВО, ветеран боевых действий Александр Александров. По его словам, ключевую роль играет формирование традиционных ценностей и мировоззрения.

«Бороться с идеологией терроризма нужно системно. У нас есть комплексный план противодействия, утверждённый президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул лейтенант МВД.

Особое внимание необходимо уделить профилактической работе с молодёжью через культурные, образовательные и спортивные программы, а также индивидуальной работе с бывшими осуждёнными и лицами, проявлявшими радикальные взгляды. Борьба с терроризмом должна идти как на оперативном уровне, так и через вовлечение институтов культуры, образования, СМИ и общественных организаций.

«Важно объяснять, рассказывать, показывать реальные примеры. Нужно, чтобы у людей, особенно у подростков, формировалось устойчивое понимание: терроризм — это не протест и не путь к справедливости, а заблуждение и преступление против жизни», — заключил собеседник РИАМО.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой встречи стало совершенствование мер по противодействию терроризму. В ходе совещания были рассмотрены предложения по повышению эффективности работы спецслужб и координации действий силовых структур.