Замминистра обороны России исключил принцип «против кого мы за» в союзе с КНДР

Взаимодействие между Россией и КНДР не имеет антизападной направленности и строится на принципах прозрачности. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Олег Савельев на совещании глав оборонных ведомств стран АСЕАН и государств-партнёров.

«Хочу подчеркнуть, что это как раз и является тем примером, когда взаимодействие строится, исключая принцип: «против кого мы за». Это взаимодействие не направлено против третьих стран. При условии, конечно, что эти третьи страны не предпринимают агрессивных действий в отношении России и КНДР», — сказал Савельев.

Замминистра добавил, что текст соглашения между Москвой и Пхеньяном доступен на официальных сайтах МИД России и Кремля, что демонстрирует открытость двустороннего партнёрства.

Ранее Life.ru писал, что Путин принял в Кремле Цой Сон Хи, министра иностранных дел КНДР. На встрече президент рассказал, что у России и Северной Кореи всё «идёт по плану». Он также попросил передать Ким Чен Ыну «наилучшие пожелания» и напомнил, что подробно обсуждал с ним «отношения и перспективы их развития» в Пекине.