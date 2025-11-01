Главу дагестанского села уволили из-за работы дочери
Камиль Гасанов. Обложка © мо-леваши.рф
Глава дагестанского села Леваши, Камиль Гасанов, был уволен со своей должности из-за дочери. Об этом сообщил Mash Gor.
Согласно информации телеграм-канала, Гасанов назначил дочь директором местного Дома культуры. После проведённой проверки прокуратура выявила прямой конфликт интересов в этом назначении, что повлекло за собой досрочное прекращение его полномочий как главы села.
Ранее Life.ru сообщал, что директор школы №11 в городе Азове Ростовской области был уволен после того, как в школьной столовой появились таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО». Это вызвало возмущение у родителей и общественности. Об увольнении сообщил глава города Дмитрий Устименко, который также принёс извинения за действия сотрудников школы и подчеркнул, что все школьники будут питаться на равных условиях.
