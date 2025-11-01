Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 14:04

Главу дагестанского села уволили из-за работы дочери

Камиль Гасанов. Обложка © мо-леваши.рф

Камиль Гасанов. Обложка © мо-леваши.рф

Глава дагестанского села Леваши, Камиль Гасанов, был уволен со своей должности из-за дочери. Об этом сообщил Mash Gor.

Согласно информации телеграм-канала, Гасанов назначил дочь директором местного Дома культуры. После проведённой проверки прокуратура выявила прямой конфликт интересов в этом назначении, что повлекло за собой досрочное прекращение его полномочий как главы села.

«Мама — Волга. Папы нету»: Губернатор Федорищев записал рэп про путь к возрождению Самары
«Мама — Волга. Папы нету»: Губернатор Федорищев записал рэп про путь к возрождению Самары

Ранее Life.ru сообщал, что директор школы №11 в городе Азове Ростовской области был уволен после того, как в школьной столовой появились таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО». Это вызвало возмущение у родителей и общественности. Об увольнении сообщил глава города Дмитрий Устименко, который также принёс извинения за действия сотрудников школы и подчеркнул, что все школьники будут питаться на равных условиях.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar