Директор школы в Азове уволен после скандала с разделительными табличками
Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Директор школы №11 в городе Азове Ростовской области был уволен после инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс. В школьной столовой на столах были размещены таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО», что вызвало возмущение у родителей и общественности. Об увольнении директора сообщил глава города Дмитрий Устименко.
Устименко выразил сожаление в связи с произошедшим и принёс извинения за действия сотрудников школы, подчеркнув, что проблема будет урегулирована, а все школьники будут питаться на равных условиях.
«Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — приводит слова Устименко RT.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал произошедшее в школе Азова «настоящей сегрегацией и апартеидом», отметив необходимость уделять внимание детям участников СВО, но не путём разделения в учебных заведениях. Он также подчеркнул, что все дети должны получать качественное бесплатное питание в школах на равных основаниях. В свою очередь, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал инцидент «очевидной и грубейшей дискриминацией».
