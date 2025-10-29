Директор школы в Азове уволен после скандала с разделительными табличками

Директор школы №11 в городе Азове Ростовской области был уволен после инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс. В школьной столовой на столах были размещены таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО», что вызвало возмущение у родителей и общественности. Об увольнении директора сообщил глава города Дмитрий Устименко.

Устименко выразил сожаление в связи с произошедшим и принёс извинения за действия сотрудников школы, подчеркнув, что проблема будет урегулирована, а все школьники будут питаться на равных условиях.

«Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — приводит слова Устименко RT.