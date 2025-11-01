Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 14:11

В США предрекли изменение военной стратегии России из-за сверхзвукового самолёта X-59

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Американский сверхзвуковой самолёт X-59 с пониженной шумностью может кардинально повлиять на военные стратегии ведущих мировых держав. Такое мнение высказал обозреватель National Security Journal Крис Осборн в аналитической статье.

Технология позволяет воздушному судну развивать скорость до 1,4 числа Маха при крейсерском полёте с минимальным акустическим воздействием. Эксперт отмечает, что такая способность быстро перебрасывать войска и технику на большие расстояния может изменить оперативные возможности Вооружённых сил России и Китая.

Осборн подчёркивает, что современные театры военных действий требуют повышенной мобильности, где скорость доставки ресурсов приобретает критически важное тактическое значение.

НАТО инвестирует $728 млн в развитие космических технологий
НАТО инвестирует $728 млн в развитие космических технологий

Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin в партнёрстве с NASA провела успешные испытания сверхзвукового самолёта X-59. Первый перелёт он совершил с завода Skunk Works на авиабазе «Плант 42» (Палмдейл) до исследовательского центра NASA имени Армстронга (Эдвардс) в Калифорнии 29 октября.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • КНДР
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar