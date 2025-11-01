Экономист рассказал, какими должны быть зарплаты россиян для снижения инфляции

В России зарплаты не должны перешагивать порог в 100 тысяч рублей, именно это позволит уменьшить инфляцию. Таким мнением с «Постньюс» поделился экономист Сергей Денисенко. По его мнению, вмешательство Центробанка РФ для сдерживания инфляции тогда не потребуется.

«Сейчас из-за недостатка рабочей силы специалисты просят повышенную заработную плату на фоне повышенной нагрузки. Когда система заработает, а трудовые ресурсы уравновесятся, баланс окладов восстановится естественным образом», — заявил аналитик.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы завила, что в России фиксируется дефицит кадров, что приводит к увеличению зарплат, которые растут быстрее уровня производительности труда. А это вызывает ускорение инфляции.