Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 14:33

Россиянку, до смерти исколовшую двухмесячного сына шприцами, посадили на 13 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

В Бурятии женщину приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство своего двухмесячного ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Установлено, что ночью 9 октября 2024 года женщина дома разозлилась на двухмесячного сына, который без конца плакал, и начала бить его руками по голове. После этого она решила усмирить младенца, сделав ему несколько уколов сильнодействующего препарата прямо в голову. Мальчик погиб в мучениях.

Осознав содеянное, женщина попыталась скрыться, но была задержана в доме знакомого. Суд признал её виновной и назначил 13 лет колонии общего режима.

Уралец, убивший ребёнка и отрезавший голову его матери, ушёл на СВО
Уралец, убивший ребёнка и отрезавший голову его матери, ушёл на СВО

Как уже писал Life.ru, на допросах мать-убийца ссылалась на послеродовую депрессию и состояние аффекта, однако экспертиза установила, что она полностью осознавала свои действия. На неё завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • СК РФ
  • Криминал
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar