Россиянку, до смерти исколовшую двухмесячного сына шприцами, посадили на 13 лет

В Бурятии женщину приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство своего двухмесячного ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Установлено, что ночью 9 октября 2024 года женщина дома разозлилась на двухмесячного сына, который без конца плакал, и начала бить его руками по голове. После этого она решила усмирить младенца, сделав ему несколько уколов сильнодействующего препарата прямо в голову. Мальчик погиб в мучениях.

Осознав содеянное, женщина попыталась скрыться, но была задержана в доме знакомого. Суд признал её виновной и назначил 13 лет колонии общего режима.

Как уже писал Life.ru, на допросах мать-убийца ссылалась на послеродовую депрессию и состояние аффекта, однако экспертиза установила, что она полностью осознавала свои действия. На неё завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью.