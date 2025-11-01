Орбан обвинил Туска в разжигании конфликта в Европе и превращении Польши в вассала

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко раскритиковал политику польского коллеги Дональда Туска в отношении Украины, назвав его «одним из самых громких поджигателей войны в Европе». Соответствующий пост лидер Венгрии опубликовал в соцсети X.

«Он стал одним из самых громких поджигателей войны в Европе, но его военная политика терпит неудачу: Украина лишается европейских денег, а поляки устали от войны», — написал Орбан.

Премьер Венгрии также отметил, что Туск, по его мнению, больше не может изменить политический курс Варшавы, поскольку «превратил Польшу в вассала Брюсселя».

Напомним, эта перепалка началась, когда Дональд Туск заявил, что Виктор Орбан, проявляя склонность к Москве, намерен использовать российский опыт для трансформации своей страны. Он отметил, что в последнее время Орбан очаровался Россией и полагает, что наиболее эффективным будет создание некой «авторитарной системы», смоделированной по примеру РФ.