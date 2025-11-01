Хинштейн оценил первый приговор по делу о «зубах дракона» фразой «Первый пошёл»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал вердикт директора строительной компании «Сиэми» Виталия Синьговского, приговорённого к 4 годам за махинации при строительстве фортификаций в приграничной зоне. Он отметил, что это только начало и «остальных не заставят ждать».

«Срок назначен с учётом того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил других участников преступной группы... Первый пошёл. Остальных не заставят ждать», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что суд удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении ущерба в полном объёме. Этот иск был подан в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по делу выступили экс-глава КРКО Владимир Лукин и другие высокопоставленные лица, а также несколько компаний, связанных с махинациями. В результате суд постановил взыскать с них более 4,1 миллиарда рублей.

Генпрокуратура сообщила, что злоумышленники, воспользовавшись режимом повышенной готовности в Курской области, привлекли доверенных лиц, в том числе депутата областной думы Васильева, который подключил аффилированные компании. Эти фирмы получили почти 385,3 миллиона рублей, часть из которых была легализована через покупку недвижимости. Позже к делу была привлечена фирма «Электростроймонтаж», с которой был заключён контракт на 70,3 миллиона рублей.