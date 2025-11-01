Россия и США
1 ноября, 12:32

Вынесен первый приговор по делу о «зубах дракона», жертвой которого мог стать Старовойт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Ленинский районный суд Курска приговорил Виталия Синьговского, главу строительной фирмы «Сиэми», к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Он признан виновным в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций.

По данным следствия, Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания средств. С ним в схеме участвовал экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, также обвиняемая в обналичивании и присвоении бюджетных средств, передавала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы для перевода. Синьговский, в свою очередь, передавал эту информацию Васильеву, который организовывал процесс перевода денег.

«Назначить Синьговскому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Суд продлил арест фигуранту дела о хищениях при строительстве фортификаций под Курском
Ранее стало известно, что в МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела о хищении более 152 млн рублей, выделенных на «зубы дракона» в Курской области. Фигурантом дела мог стать и бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт. Его сняли с поста 7 июля, а через несколько часов он покончил с собой. По предварительным данным, ему грозило до 20 лет тюрьмы. На него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов. Сам он находится под арестом.

