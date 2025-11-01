Вынесен первый приговор по делу о «зубах дракона», жертвой которого мог стать Старовойт

Ленинский районный суд Курска приговорил Виталия Синьговского, главу строительной фирмы «Сиэми», к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Он признан виновным в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций.

По данным следствия, Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания средств. С ним в схеме участвовал экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, также обвиняемая в обналичивании и присвоении бюджетных средств, передавала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы для перевода. Синьговский, в свою очередь, передавал эту информацию Васильеву, который организовывал процесс перевода денег.

«Назначить Синьговскому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — огласила приговор судья.