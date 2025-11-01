Вынесен первый приговор по делу о «зубах дракона», жертвой которого мог стать Старовойт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua
Ленинский районный суд Курска приговорил Виталия Синьговского, главу строительной фирмы «Сиэми», к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Он признан виновным в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций.
По данным следствия, Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания средств. С ним в схеме участвовал экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, также обвиняемая в обналичивании и присвоении бюджетных средств, передавала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы для перевода. Синьговский, в свою очередь, передавал эту информацию Васильеву, который организовывал процесс перевода денег.
«Назначить Синьговскому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — огласила приговор судья.
Ранее стало известно, что в МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела о хищении более 152 млн рублей, выделенных на «зубы дракона» в Курской области. Фигурантом дела мог стать и бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт. Его сняли с поста 7 июля, а через несколько часов он покончил с собой. По предварительным данным, ему грозило до 20 лет тюрьмы. На него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов. Сам он находится под арестом.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.