В Британии забили тревогу из-за приказа Путина по «Орешнику»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad
Размещение российской системы средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии вызвало обеспокоенность в Великобритании, поскольку ракета без проблем долетит до Лондона. Об этом пишет британская газета Express.
«Россия собирается разместить современную баллистическую ракету, способную поразить Великобританию», — сказано в материале.
В статье указывается, что «Орешник» встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года по просьбе президента республики Александра Лукашенко. Также в публикации упоминается поражение такой ракетой 21 ноября прошлого года крупного объекта ВПК в Днепропетровске.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещён на территории Республики Беларусь уже в декабре этого года. Сейчас там готовят для него инфраструктуру.
