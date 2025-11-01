Россия и США
1 ноября, 14:40

Захарова: Россия не будет припадать к ноге и подчиняться МОК

Обложка © Telegram / МИД России

Россия не намерена уступать перед аморальными требованиями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Она объяснила, что Москва подождёт, пока в МОК «переболеют», и будет работать над изменением нелегитимных подходов в организации. Дипломат заметила, что Россия не намерена «припадать к ноге и целовать ваши ботинки» только потому, что ей угрожают отлучением от своего извращённого мира.

«Если вы сошли с ума, если вы предлагаете нам отказаться от нашей сути, если вы готовы придумывать новые критерии, в рамках которых люди должны отказываться от пола, просто от самой своей сути, от идентичности, суть ли имена не переписать, — минуточку: мы подождём, пока вы переболеете, а сами мы организуем другие виды и возможности соревнований», — отметила она, комментируя позицию МОК в отношении российских спортсменов.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) вновь отказала российским и белорусским спортсменам в допуске к международным соревнованиям. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выразила несогласие с этим решением, назвав его противоречащим принципу политического нейтралитета, прописанному в уставе FIS. ФЛГР также заявила о намерении продолжать отстаивать равные и справедливые условия для российских атлетов.

Наталья Афонина
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • мок
  • Спорт
