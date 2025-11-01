Украинский священник призвал женщин рожать больше детей, чтобы «не обесценивать ВСУ»

Священник Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Дмитрий Романенко вызвал волну возмущения в Сети своим высказыванием о рождаемости в стране. По его мнению, отказ украинок от рождения трёх и более детей обесценивает жертвы военных ВСУ.

«Какой смысл умирать за свою страну, если в ней и так будут проживать другие народы?» — написал священнослужитель.

Заявление священника вызвало резкую критику в комментариях. Пользователи Сети обвинили его в обесценивании выбора женщин и превращении их в «инкубаторы для возрождения нации». Многие призвали УГКЦ отреагировать на слова Романенко.

Ранее пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик рассказал, что стал свидетелем того, как сотрудники военкомата насильно мобилизовали священника прямо на улице. По словам Хвостика, который находился в автомобиле ТЦК, священнослужителя забрали в церковном облачении, с иерейским крестом и в подряснике. Хвостик назвал произошедшее «богохульством и кощунством», отметив, что недопустимо трогать человека, который служит Богу, вне зависимости от его конфессиональной принадлежности.