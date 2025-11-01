Иерей Струцкий назвал женщин «просто помощницами», которые не могут существовать без мужа

Представитель Русской православной церкви иерей Андрей Струцкий высказал спорное мнение о социальной роли женщин в современном обществе. Священнослужитель утверждает, что представительницы слабого бола являются помощницами мужчины и не могут полноценно существовать без супруга.

Представитель Русской православной церкви иерей Струцкий. Видео © Rutube / Драндский собор

«Если у женщины нет мужика, то её, «как лист, уносит куда-то, туда-сюда», — отметил иерей.

Также он подверг критике воспитание детей в неполных семьях, назвав мужчин, выросших без отцовского влияния, «страшно дурными». Данные высказывания вызвали оживлённую дискуссию в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Священный Синод Русской Православной Церкви поручил синодальной богослужебной комиссии разработать специальную молитву для женщин, рассматривающих возможность прерывания беременности, установив срок подготовки текста до 1 декабря. Инициатива была представлена патриаршей Комиссией по вопросам семьи под руководством Фёдора Лукьянова, которая передала коллективные обращения мирян патриарху Кириллу.