Фестиваль театральных искусств им. Достоевского стартовал в Великом Новгороде

В Великом Новгороде начался ХXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Фёдора Достоевского. Торжественная церемония открытия прошла 31 октября в Новгородской областной филармонии. Перед началом мероприятия была традиционная красная дорожка, по которой прошли звёзды театра и кино: Михаил Пореченков, Максим и Надежда Королёвы, Александр Арсентьев и Анна Гарнова, Сергей Волков, Олеся Судзиловская, Сергей Дзебань, Юлия Хлынина и другие.

«В этом году у нас появился программный директор, театровед Светлана Бердичевская, которая, вместе с командой, конечно, отобрала замечательные спектакли. Это яркие, познавательные, необычные постановки. Так что уверен, этот фестиваль зрителям запомнится надолго», — сказал генеральный продюсер фестиваля Максим Королёв.

Гендиректор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн признался, что очень рад видеть древний великий город местом проведения такого замечательного мероприятия. Он уверен, что зрители не только насладятся театральными постановками, но и посетят местные достопримечательности, в том числе Старую Руссу, где последние годы жил и творил Фёдор Достоевский, там же он написал своё знаковое произведение «Братья Карамазовы».

Как отметили организаторы, фестиваль обязательно удивит зрителей новыми именами и интересными театральными формами на сцене. Церемонию открытия провёл актёр Сергей Волков. Он пожелал участникам успехов и обратил внимание, что классика вновь популярна: её нужно перечитывать, пересматривать и вновь возвращать в театры, ведь через классические произведения идёт связь с вечным.

«Классика — это зеркало, которое показывает нас самих. И никуда нам с вами не деться, друзья. Не зря же говорил Фёдор Михайлович о черте́, «переступив которую, возвратиться назад невозможно». Снова подходить нам к этому зеркалу. Снова, продираясь через тысячи проблем, воплощать великие произведения на сцене», — сказал Волков.

В рамках фестиваля состоится конкурсная программа «Перспектива», цель которой – выявление и поддержка новых авторских театральных проектов. Среди номинантов: «Старые фокусы» московского Независимого театрального проекта под руководством Юлии Хлыниной, «Три» Независимого театрального проекта «Кстати театр» (Москва), «Золотой Петушок» столичного театра «Revolvе́r».

В состав жюри вошли историк театра, педагог, президент Высшего театрального училища имени Щепкина, Заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов, гендиректор Новгородского Музея-заповедника Сергей Брюн, главный режиссёр Свердловского академического театра музыкальной комедии Нина Чусова, актёр, режиссёр, композитор, Заслуженный артист России Кирилл Пирогов, актёр театра и кино, режиссёр Дмитрий Сердюк.

Напомним, XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф.М. Достоевского пройдёт с 31 октября по 4 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Организатор – Правительство Новгородской области. Президент фестиваля – Народный артист России, актёр и режиссёр Михаил Пореченков. Генеральный продюсер – Максим Королёв.