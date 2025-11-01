Вспышка кишечной инфекции отправила 7 учеников в больницу и закрыла гимназию в Ульяновске

В Ульяновске из-за вспышки кишечной инфекции приостановлена работа гимназии №30. Решение было принято на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) при министерстве здравоохранения области. Об этом рассказали наши коллеги из издания «Ъ-Волга».

Семь учеников обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции, двое из них госпитализированы. Всем детям оказана необходимая помощь, а также организовано наблюдение за контактировавшими с заболевшими лицами. По предварительным данным, причиной заболевания могла стать ротавирусная инфекция.

В связи с ситуацией, с 31 октября гимназия временно прекратила работу. Руководству учебного заведения предписано провести противоэпидемические мероприятия и усилить контроль за пищеблоком. Также начато санитарно-эпидемиологическое расследование, а СК проводит проверку соблюдения законодательных требований должностными лицами гимназии.

Сейчас всех учеников перевели на дистанционное обучение на два дня. За это время в образовательном учреждении проведут лабораторные исследования продуктов питания, а также анализы детей и персонала гимназии. По результатам исследований и выводам комиссии будет принято решение о дате возобновления очного обучения. Все продукты в пищеблоке гимназии планируют заменить.

