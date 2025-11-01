Сурки вытоптали «созвездие Лисы» в Сенгилеевских горах
Обложка © Telegram / Национальный парк «Сенгилеевские горы»
На территории национального парка «Сенгилеевские горы» обнаружена необычная природная композиция в виде созвездия. Причудливый узор, напоминающий очертания небесных светил, был естественным образом создан сурками-байбаками, которые вытоптали тропинки между своими норами.
Белые пятна «звёзд» представляют собой жилые сурчины, соединённые сетью звериных троп. Сотрудники парка предлагают посетителям самостоятельно попытаться разглядеть в этом уникальном ландшафтном рисунке известное созвездие или придумать ему новое название.
Ранее сообщалось, что в Сайлюгемском национальном парке на российско-монгольской границе был зафиксирован случай фотографирования упитанного сурка с необычной внешностью. Согласно оценкам специалистов, грызуны на этой охраняемой территории находятся в оптимальном физическом состоянии, что демонстрирует их высокая упитанность.
