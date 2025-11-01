Трое детей вернулись в Россию с Филиппин благодаря помощи Львовой-Беловой

Трое детей, оставшихся без попечения родителей на Филиппинах, вернулись в Россию благодаря усилиям аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и российских дипломатов. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своём Telegram-канале.

«Трое детей благодаря слаженной работе уполномоченного и российских дипломатов вернулись домой из Республики Филиппины», — написала Львова-Белова.

Дети в возрасте 5, 9 и 12 лет остались на Филиппинах без родителей и были временно размещены в учреждении на острове Себу. Как пояснила Львова-Белова, органы опеки Санкт-Петербурга обратились в аппарат федерального детского омбудсмена, чтобы помочь вернуть детей домой.

Опекуном детей стала их бабушка. Ей помогли приобрести билеты, чтобы она могла забрать внуков. Весь процесс координировался сотрудниками аппарата омбудсмена, которые оставались на связи с женщиной и помогали ей на всех этапах путешествия, включая длительные пересадки.

Дети уже находятся с бабушкой в Санкт-Петербурге, и омбудсмен пообещала оставаться на связи с семьей.

«Благодарю посольство Российской Федерации в Республике Филиппины, посольство РФ в Королевстве Таиланд, органы опеки и попечительства Санкт-Петербурга и всех, кто помог детям вернуться домой», — завершила свою публикацию Львова-Белова.