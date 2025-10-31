Губернатор Воробьёв вручил награды приёмным семьям Подмосковья

В минувший четверг, 30 октября, в Доме правительства Московской области прошёл XII Форум приёмных семей, на котором губернатор Андрей Воробьёв объявил о полном закрытии детских домов в регионе. Мероприятие в Красногорске собрало около 300 участников: специалистов органов опеки, сотрудников семейных центров и родителей, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения биологических родственников.

Глава Подмосковья подчеркнул, что ликвидация системы детских домов стала возможной благодаря самоотверженной работе приёмных семей, которые дарят детям дом и любовь. В ходе форума состоялась церемония награждения наиболее отличившихся в этой сфере граждан. Губернатор также выразил признательность уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой за постоянное внимание к проблемам подмосковных семей и активное участие в развитии системы опеки в регионе.

«Буквально недавно наш президент, выступая, ещё раз сказал, что дети — это наше всё. И я хочу выразить слова восхищения тем людям, для которых нет разницы между родными и приёмными детьми», — цитирует Воробьёва 360.ru.

По данным издания, губернатор вручил орден преподобного Сергия Радонежского Яне Максимовой, заведующей Подольским отделением сопровождения замещающих семей Центра инноваций социальной сферы. Благодарности главы Подмосковья получили также несколько приёмных семей, среди которых Светлана Быкова и Сергей Кочетов из Серпухова, воспитывающие восемь детей с особенностями здоровья, а также семья Ульяны и Александра Вяткиных из Павлово-Посадского округа, которая воспитала шестерых детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. У пары уже есть шестеро внуков.

Ранее Андрей Воробьёв рассказал о поддержке приёмных семей Подмосковья. К примеру, в деревне Райсеменовское построены комфортные дома со всей мебелью и техникой, необходимой для проживания 12 многодетных семей, в которых воспитывают 88 приёмных детей с особенностями здоровья, более 30 из них — инвалиды. Рядом с семейным городком расположены детский сад, школа, образовательный центр «Абсолют» для ребят с особенностями здоровья.