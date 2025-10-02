Губернатор Воробьёв рассказал о развитии системы родовспоможения в Подмосковье

В Подмосковье продолжается развитие системы родовспоможения, заявил губернатор Андрей Воробьёв во время посещения капитально отремонтированного роддома в Химках. Глава региона отметил, что медицинское учреждение теперь соответствует стандартам частных клиник и сможет принимать более полутора тысяч родов ежегодно.

По словам губернатора, программа реконструкции роддомов активно реализуется в области — недавно был открыт обновлённый роддом в Красногорске, а химкинское учреждение уже начало работу. Воробьёв подчеркнул, что в новом роддоме созданы все условия для комфортного пребывания семей, включая современное оборудование и благоприятную атмосферу.

Губернатор также обратил внимание на важность слаженной работы медицинского персонала, отметив, что от сплочённости врачей и их позитивного настроя во многом зависит качество обслуживания пациентов. Обновлённый роддом будет обслуживать не только жительниц Химок, но и пациенток из Лобни, Долгопрудного и Мытищ.

«Я очень рассчитываю, что вы будете показывать достойные результаты, делая счастливыми мамочек», — цитирует Воробьёва 360.ru.

Ранее Андрей Воробьёв рассказал о модернизации системы ЖКХ в Подмосковье. По словам губернатора, в регионе запланировано обновление устаревших очистных сооружений, водопроводных сетей и водозаборных узлов. До конца года в четырёх муниципалитетах построят новые очистные сооружения. Кроме того, в Подмосковье открыли новый участок Южно-Лыткаринской дороги к Домодедово.