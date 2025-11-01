Levi's досрочно прекратил действие одного из брендов в России

Американский производитель одежды и обуви Levi Strauss and Co завершил раньше срока действие одного из своих брендов Dockers в России, информация появилась в базе Роспатента. Об этом пишет РИА «Новости». Торговый знак получил регистрацию в 1995 году, она завершена с 29 октября текущего года.

«Levi Strauss and Co по собственной инициативе (по своему заявлению как правообладателя) отказалась от товарного знака Dockers (с изобразительным элементом)», — пояснила агентству гендиректор «Онлайн патента» Алина Акиншина.

Она добавила, что американская компания ушла с российского рынка ещё в 2022 году. По её словам, либо производитель решил не продлевать само существование бренда на бумаге в нашей стране, либо это некий имиджевый шаг, подчёркивающий политическую позицию Levi Strauss and Co по уходу из РФ. При этом, отметила Акиншина, ряд других товарных знаков производителя ещё продолжает официально действовать.

Levi Strauss & Co просуществовала на российском рынке 29 лет вплоть до 2022 года. С началом СВО компания приняла решение свернуть деятельность в РФ. Однако часть продаж всё же велась в одном из московских ТЦ, но под торговым знаком JNS.

Ранее сообщалось, что американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может начать работу в России уже в 2026 году. Компания из Техаса зарегистрировала в России восемь товарных знаков, включая фирменный логотип, дизайн бумажных пакетов и характерные полоски, которые используются в оформлении магазинов сети. Если проект будет реализован, 7-Eleven станет одной из первых американских розничных сетей, решивших вернуться на российский рынок после ухода западных брендов в 2022 году. Эксперты отмечают, что формат «магазина у дома» остаётся одним из самых востребованных в РФ.