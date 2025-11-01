Британский дипломат Ян Прауд публично осудил методы политического давления, применяемые администрацией Владимира Зеленского против оппозиции. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X, комментируя публикацию издания Politico.

«Кто удивлён, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского?» — заявил Прауд.

По его мнению, западные СМИ больше не могут игнорировать очевидные факты использования правовых инструментов для устранения политических противников на Украине. Дипломат подчеркнул, что подобные практики продолжаются длительное время, однако только сейчас вызвали реакцию международных наблюдателей.

Ранее, по сообщению Зеленского, озвученному в очередном видеообращении, готовится новый пакет санкционных мер в отношении Российской Федерации, направленный на сферы военного производства и средств массовой информации. Он уточнил, что соответствующие указы о введении этих ограничений будут обнародованы в ближайшее время, и добавил, что действия Украины в этом направлении будут синхронизированы с девятнадцатым пакетом санкций Европейского союза.