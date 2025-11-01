Финский путешественник Юха Перттула, посетив Санкт-Петербург, не обнаружил ожидаемых признаков экономического упадка из-за международных санкций. Об этом сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на личные впечатления туриста.

По словам Перттулы, российские пограничники встретили его вежливо, а сам город сохранил привычную атмосферу — магазины заполнены товарами, рестораны пользуются популярностью, а улицы остаются оживлёнными.

Путешественник отметил, что, несмотря на рост цен, уровень доходов населения также повысился, а основным изменением стало практически полное отсутствие иностранных туристов, которых ранее можно было легко узнать по речи.

Ранее Life.ru писал, что Европейский союз, несмотря на введённые ограничительные меры, продолжает оставаться одним из трёх ключевых торговых партнёров для России. По имеющимся данным, объём взаимной торговли достигает примерно 67,5 миллиарда евро. При этом более масштабные торговые операции Россия осуществляет лишь с Китаем и Индией.