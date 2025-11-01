Белоусову представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

В ходе рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов ознакомился с головным патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В ходе рабочей поездки Министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», — говорится в сообщении.

Адмирал Александр Моисеев, занимающий пост Главнокомандующего ВМФ, проинформировал главу Министерства обороны России о том, что этот вид кораблей спроектирован для эффективного функционирования в суровых арктических льдах. Он способен действовать как автономно, так и в составе морских объединений Северного флота. Также в Минобороны напомнили, что «Иван Папанин» прошёл все ледовые испытания и вступил в боевой состав Военно-морского флота России в начале сентября 2025 года.

Также в Северодвинске состоялся спуск на воду атомной подводной лодки типа ракетоносца «Хабаровск». Среди участников торжественного мероприятия были командующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, глава Объединённой судостроительной корпорации Андрей Пучков и гендиректор завода «Севмаш» Михаил Будниченко. Выступивший министр обороны отметил важность нового корабля, оснащенного оружием и робототехническими средствами, подчеркнув его ключевую роль в укреплении обороноспособности морской границы государства и поддержании национальной безопасности в акваториях мирового океана.