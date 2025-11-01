В брянском филиале РЭУ им. Плеханова День народного единства ознаменовался стриптизом в исполнении выходца из Уганды. Как сообщает Mash, темнокожий мужчина не студент — это бодибилдер, которого специально пригласили для выступления перед молодёжью.

Брянским студентам — из Уганды с любовью. Видео © Telegram / Mash

По словам местных жителей, представление действительно имело место, и спрашивать нужно с организаторов, которые, по их мнению, «глорифицировали» безответственность, не предусмотрев возможных последствий. Администрация Брянской области, ознакомившись с видеозаписью, передала её на проверку.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Германии разгорелся скандал после эфира ток-шоу на телеканале ARD. Во время обсуждения воинской повинности 19-летний студент из Ганновера заявил, что предпочёл бы, чтобы страной руководил президент России Владимир Путин, сказав, что если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил глава РФ, то он бы выбрал его. Студент также отметил, что конфликт с Россией не принёс украинцам пользы. Эти слова шокировали зрителей, и ведущему пришлось срочно переводить обсуждение на тему военной реформы.